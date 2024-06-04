高雄鳳山區一處社區大樓旁，一輛銀色休旅車車主今（4日）上午上班前，發現車頭引擎蓋遭砸凹，懷疑遭砸車前往派出所報案，警方發現是一旁大樓3樓外牆廢棄冷氣支架掉落導致，該戶屋主承諾會賠償，民眾聽聞此事感到毛骨悚然，擔憂若是冷氣掉落，恐導致新北市板橋區天降冷氣砸死女大生事件重演。

鳳山分局警方表示，4日上午6點接獲一名48歲廖姓男子前往成功派出所報案，指稱準備要開車上班時，發現停放於路旁銀色休旅車引擎蓋，出現明顯敲擊痕跡，還有些許金屬碎屑等痕跡，懷疑遭到砸車，警方立即調閱監視器尋找涉案人士。

休旅車遭廢棄冷氣支架砸凹，引擎蓋出現明顯敲擊痕跡、車上還遺留金屬碎屑、螺絲等。（警方提供／任義宇高雄傳真）

休旅車遭廢棄冷氣支架砸凹，引擎蓋出現明顯敲擊痕跡、車上還遺留金屬碎屑、螺絲等。（警方提供／任義宇高雄傳真）

休旅車遭廢棄冷氣支架砸凹，引擎蓋出現明顯敲擊痕跡、車上還遺留金屬碎屑、螺絲等。（警方提供／任義宇高雄傳真）

經調閱監視器釐清後，發現廖男車輛是於3日晚間，遭一旁大樓3樓外牆廢棄冷氣支架掉落鎖砸，所幸該支架已未乘載冷氣，也未砸到行經路人沒有造成傷亡，惟廖男車輛引擎蓋出現毀損，該冷氣支架屋主已向廖男道歉，並承諾賠償事宜。

支架掉落事件讓民眾感到毛骨悚然，指附掛於外牆冷氣形同不定時炸彈，若冷氣掉落砸人，恐導致去年7月新北市板橋區冷氣掉落砸死女大生事件重演。警方呼籲民眾應隨時留意住家外附掛冷氣及支架有無穩固，以免衍生意外事故。