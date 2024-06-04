土城國中成新北市搶手學校，新北市教育局張明文透露，因土城國中為額滿學校，加上今年又適逢龍年、全新北市增加5000名學生左右，因此今年土城國中將增加兩班，但是否擴校，張明文說因鄰近還有其他國中未額滿，增建教室機會不高。

日前一份網傳北北基百大國中考上建國中學、北一女中的排名圖瘋傳，其中土城國中為新北市排行第一名，雖新北市教育局不願證實排名是否正確，但土城國中今年為額滿學校，在地國民黨籍新北市議員黃永昌更透露，學校為此還會去訪視學生是否戶籍真的設在學區。

張明文說，適逢龍年，全新北市國中入學生增加約5、6千位，為此土城國中因應額滿學校，將加開兩班級，但是否要因應當地社會住宅未來將增加2千戶增建教室，張明文說還是要去評估整個地區是否學校供不應求，因為當地鄰近國中並未額滿，增建教室機會不高，目前新北只有林口、淡水兩區域因外來人口流入，人口數有在成長。

土城國中校長徐淑芬說，因為今年度適逢龍年，國小畢業班比較多，加上土城區也有新興社區、建案，所以今年人數比較多，新生預計收20個班，並且因應教育局針對額滿學校政策，會請家長提供在學區居住事實證明文件。