6月進入學校畢業季，各級學校學生將放暑假，為能讓學子瞭解詐騙所造成的危害及損失，新北市警局「防詐宣講團」今（4）日於中和高中宣導反詐，少年隊長及刑警大隊、中和警分局防詐宣講團隊開拔到校，向7百名師生傳授投資詐欺的防範祕訣，並請同學即時用手機連線回家，告訴家人如何避免遭騙。

據新北市詐欺防制辦公室統計，投資詐欺是近年來發生頻率最高的詐欺案件，占比從2018年的6％增加至2023年的34％，而投資詐欺的類別五花八門，從加入飆股群組、購買未上市股票、操作外匯到虛擬貨幣，甚至近期還有投資國際貴金屬的詐騙案例。

刑警大隊請同學即時用手機連線回家，告訴家人如何避免遭騙，讓現場同學全數化身成為反詐宣導的種子。（新北刑大提供）

新北刑大指出，共通點就是利用民眾錯失恐懼的心理，誤信投資是「機不可失、時不再來」，在「保證獲利8-12％」及「穩賺不賠零風險」話術下，將自己畢生積蓄甚至貸款匯出至詐欺集團的人頭帳戶，導致血本無歸。新北市在推動分層分眾識詐宣導下，投資詐欺發生已自去年高點至今下降約1成。

少年隊長廖睿辰說，過去宣導投資詐欺對象多半放在資產持有者本身，但被害人無非是想藉由投資讓自己及家人過更為寬裕的生活，因此警政署推動分層分眾宣導的概念，本次改由家中晚輩來擔任反詐宣導種子的角色，並以過去親身辦案經驗，讓學生瞭解投資詐欺的危害，甚至可能對家庭經濟造成重大危機。

身為家中一分子，即使是身為晚輩的同學們也能盡一份心力，透過宣導互動，使在場全體同學立即將投資詐騙手法及話術回傳給家人，也請他們在放學回家後主動分享今天的聽講心得，讓反詐種子能在每個家庭中萌芽，共同守護家中資產。

中和高中校長劉淑芬表示，面對當前AI技術發展快速，學生除了要適應社會環境的變化，更應該充分吸收法令知識及犯罪防制概念，才能在步出校園後保護自己的權益，因此希望在暑假到來前透過這場宣導活動，讓同學接觸最新的詐欺手法及防詐新知。

新北市警局指出，推動「防詐宣講團」的概念，就是要針對不同對象用貼近觀點的方式進行宣導，採取輕鬆活潑的方式拉近與年輕學子的距離，更準備神祕禮品讓在場學生參與抽獎，未來除與學校舉辦宣導活動外，也會與各民間團體一同合作，開發各種宣導及互動模式，以落實精準宣導策略，共同推動警民識詐活動。