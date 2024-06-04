繼年初拋出「香港玩完」論，引發輿論討論後，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近日接受香港《明報》專訪時強調，香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」，並再度重申，香港與大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故仍維持「玩完」觀點。

《明報》指出，曾長期在港工作的羅奇今年初以〈我痛苦地說：香港已經玩完〉（It pains me to say Hong Kong is over）為題在英國《金融時報》撰文，引起強烈迴響。

針對為何撰文談及「香港玩完」，羅奇解釋，文章源於2023年1月疫後到香港後，見了香港朋友及昔日投行客戶，聽到他們對香港未來的看法；他其後再兩度來港，每次都感受到港人對未來關注日深，因此撰文提醒。

羅奇強調，香港受當地政治、大陸經濟及中美等三大因素影響，且3項因素均非香港能左右。他認為，香港與大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故現在仍維持「玩完」的觀點。

他更直言，自2019年反送中風波後，香港的一國兩制的定義已改變，「不代表沒有兩種制度，只是我們未必願意承認，是更有中國特色的兩制」。

羅奇也說，香港成為強的國際金融中心，符合中國所需及本身利益，上海仍遠未追上。但他分析，中央很難不掌控香港，「2019年改變了所有事，不論是對香港、抑或中國對香港規管」。他稱，為了香港能維持金融中心地位，北京可能要作某些讓步，但這種看法雖然正確，但「對北京沒有什麼說服力」。

羅奇建議，北京可列出香港一國兩制與大陸制度不同的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，並透過強調各範疇付諸實行，向外界表明堅持香港與大陸不同之處。

談及香港經濟前景，羅奇表示，香港經濟目前的問題，很難有快速有效的解決方法；大陸證監會之前推出刺激港股措施後，恒指雖然低位反彈，但仍未收復2021年高位的失地。

他說，香港過分傾斜金融業，應積極擴闊經濟基礎。，世界正經歷人工智慧、大數據或替代能源的新一波工業革命浪潮，「香港所能做的或者有限，但在這些範疇建立優勢很重要，吸引科研對香港也有利」。