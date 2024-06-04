台灣客家茶文化館推製茶、揉茶、採茶技藝體驗。（呂筱蟬攝）

桃園石滬協會理事許立志說，在永安海螺文化體驗園區提供海邊植物手作課程，還會教民眾吹海螺。（呂筱蟬攝）

桃園市有7大客家文化展館，市府客家事務局首次整合各館舍舉辦的體驗活動，推出「HAKKA任意門」計畫，即日起至12月底的每周六、日有近百場體驗及手作活動邀請民眾參加，為民眾打開通往客家文化精髓的7扇大門，親身體驗客家文化魅力。

客家局長范姜泰基表示，桃園7大客家主題館舍座落於龍潭、平鎮、新屋、八德及觀音等地區，為了讓更多民眾能夠深入了解客家主題館舍豐富的內容，今年客家局首次串聯7大館舍活動擴大宣傳，一改過往單一館舍自行開課的模式，將所屬館舍全部課程統整，包含靜態講座與動態走讀等多元活動與課程，提供民眾貼近客家文化有更多樣化的選擇。

其中，桃園市客家文化館以客家童詩、歌謠為主軸，在口說吟唱中能輕鬆認識日常客家文化，適合親子同遊；1895乙未保台紀念公園則以乙未戰役歷史為題，透過桌遊讓民眾了解客家歷史，彰顯義軍保鄉衛土精神；鍾肇政文學生活園區則主推客家文學，以走讀方式親身走訪客家庄。崙坪文化地景園區、北區客家會館、台灣客家茶文化館及永安海螺文化體驗園區，則分別以客家工藝、音樂、茶產業、海客文化為主軸，推出草編、陶藝等DIY，以及製茶、揉茶、採茶技藝體驗，還有音樂講座與文化小旅行等。

桃園石滬協會理事許立志說，在永安海螺文化體驗園區提供海邊植物手作課程，還會教民眾吹海螺，而海螺是嘴唇震動樂器，早期沒有通訊設備，先民發現魚群或是訊息通知，都是依靠吹海螺來傳達，也盼藉由活動讓海客文化傳承。相關活動及課程資訊，可上桃園客家事務局或臉書粉絲專頁查詢。