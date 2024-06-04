縣長楊文科1日率縣府團隊到日本，參訪東京創立近百年的東京都美術館，副館長貝瀨由明介紹該館的歷史與現況，讓縣府團隊了解東京都美術館特色、展覽規畫設計、服務內容及運營管理策略，將汲取其優質藝文場館服務經驗，做為新竹縣美術館的參考。

新竹縣新建美術館工程先期規畫將在6月底完成，預計明年完成競圖及設計，工程經費預估20餘億元。新美術館位於竹北東興圳景觀公園廊道與總圖書館旁，將是縣內重要的文化地標，楊文科此行特別到東京都美術館取經。

楊文科了解東京都美術館創立於1926年，以「豐富人心之據點」為目標，主要舉辦日本國內外名品企劃展、與美術團體合作展示和公開招募的團體展，也特別為兒童或殘障人士舉辦特別活動，多元展覽及友善的服務，認與竹縣打造全齡的美術館理念相符。

貝瀨副館長說明，東京都美術館是以「為都民振興美術」為目的、由東京都政府設立的公立美術館，並按指定管理者制度交由東京都歷史文化基金會管理，美術館6成經費來自東京都歷史文化財團捐獻，其餘4成則來自門票、餐廳、禮品等收入，周遭有上野公園、上野動物園等經常舉辦各式活動，有大量人潮，地段非常好，讓營運上很順利。

東京都政府生活文化局表示，美術館須具備自身特點，讓東京都都民來到東京都美術館，能看到館方設計企劃推出的美術品，例如東京都美術館推出的印象派特展，展出印象派大師莫內的作品《睡蓮》，在東京都美術館才能看到，這就是他們的特點。

楊文科與團隊在貝瀨副館長陪同下參觀館內大型個展「喬治．德．基里科：形而上學之旅」，欣賞形而上繪畫大師義大利畫家喬治．德．基里科（Giorgio de Chirico）的作品，跟隨展覽的「義大利廣場」、「形而上學的室內裝飾」、「人體模型」各主題，逐一感受這位大師約70年生涯的作品。