苗栗縣議員楊文昌4日在議會總質詢時指出，為避免各單位提供假消息、不實資料，能否比照立院近期大眾關注的「藐視國會法」，也讓縣議會設立「藐視議會法」。對此，縣長鍾東錦回應，尊重議會、各位議員看法，但他強調縣府局處首長與團隊，對議會38席議員都給予很大尊重。

楊文昌表示，立院在野黨近期推動5大法改革，盼能夠三讀通過，其實很多法案在國外已經是行之有年，很多縣市議員最近也都提出，是否能推動類似「藐視國會法」。

他說，如果在縣議會中出現反質詢、索取資料拿不到、提供假消息、不實資料等情況，「藐視議會法」能遏止這些情形發生，他建議議會也設立1個類似的法。

鍾東錦表示，他尊重各位議員意見，38席議員在議長李文斌、副議長張淑芬領導下，每位都非常有水準，別人會不會對議員有意見他不確定，但縣府局處首長、團隊都非常尊重議會，因為議員們都非常優秀。

鍾東錦說，尤其現在原民兩位議員支持，讓縣府各項政策推動有成，加上國會6席原民立委都很關心苗栗，包括高金素梅、陳瑩、盧縣一、伍麗華等人都曾拜會過他，而苗栗原住民都會中心等建設，每個委員也都很關心，縣政推動不分黨派跟顏色，期望大家共同為苗栗幸福未來打拼。