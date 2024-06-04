神準繼推出首款以英特爾Xeon D處理器設計的智慧網路卡(SmartNIC)之後，更進一步擴展至伺服器產品線。SR710機架型伺服器是根據技開放運算計劃(Open Compute Project)的資料中心模組化硬體系統(DC-MHS)架構設計，搭載英特爾新一代Xeon 6可擴充處理器。

神準本次展示的伺服器，可搭載24顆2.5吋NVMe/SATA/SAS儲存裝置，並搭載神準自行研發的2000W鈦金級備援電源模組，進一步提升整體整合性和可靠性。此外本次展示更加入神準近期推出的 SX904 SmartNIC，在x86架構下，開發者可根據軟體應用彈性地由SmartNIC執行，釋放寶貴的主機CPU資源，增加現有機架空間內的計算能力。

神準總經理林伯彰表示，神準本次在2024 COMPUTEX推出SR710伺服器。這是我們公司在伺服器及AI產業的一個重要里程碑，這是一款設計上追求卓越性能和效率的產品。SR710利用新一代Intel Xeon 6處理器，並符合OCP DC-MHS開放架構原則所設計，適用於雲端、網絡分析和擴展型工作負載，相信SR710將幫助企業降低總有成本。