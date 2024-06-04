台北國際電腦展今（4日）正式開跑，輝達執行長黃仁勳現身逛展吸引大批人潮和媒體簇擁。而黃仁勳昨表示輝達將在台灣設立研發中心，今被問及是否已決定地點時，他幽默反問「哪裡有最棒的夜市」，透露台北、台南、高雄都有機會。

黃仁勳昨晚宴請輝達員工，餐敘後受訪表示，未來5年內，NVIDIA將設立一個非常大的研發設計中心，雇用至少1000名工程師，「我們正在尋找一個地點蓋總部」。

輝達執行長黃仁勳4日出席台北國際電腦展。(截自中時新聞網直播)

黃仁勳今日上午出席台北國際電腦展，會前接受媒體聯訪時被問及，會偏好在台灣的哪個城市蓋研發中心，台南、高雄或台北？黃仁勳幽默反問記者，「哪裡有最棒的夜市？」記者則說，應該都有。

黃仁勳笑說，「就這樣吧，這些地點都是選項」，輝達在台灣已經有非常大的總部，台北、新竹有數百人在那邊，未來幾年，輝達將會在台灣建立新的設施，能夠聘用至少一千名工程師，晶片設計師、系統設計師、軟體工程師、人工智慧研究人員，輝達有非常優秀的人工智慧研究室，將與各大學一起工作，做一些偉大的開創性研究。

黃仁勳也說，輝達幾乎會在台灣做所有事情，還稱讚台灣有很多受過良好教育的研究人員、優秀的工程師、進步的科技、優秀的職業道德、好的精神，這是很棒的地方。很期待能在台灣拓展版圖。

不過黃仁勳隨後到訪鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技展位，鴻海科技集團董事長劉揚偉親自接待。雙方率先宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。