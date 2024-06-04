《韓民族日報》3日報導，韓日兩國1日雖然就防止兩國「艦機矛盾」重演對策達成一致，但在協商過程中，日方提出要求韓國認可自衛隊使用「旭日旗」沒有問題。韓國方面對此持強硬態度拒絕，最終日本讓步，未將這一要求包含在最終的協議文本中。

韓日艦機矛盾發生於2018年12月。當時日本海上自衛隊P-1巡邏機抵近對一艘遇險漁船進行盤查的韓國驅逐艦，日方稱，韓國驅逐艦使用射控雷達對日本飛機進行照射。而韓國則反駁，是日本巡邏機接近驅逐艦，構成了威脅。此事件導致雙方立場僵化，自此以後，兩國國防部門的交流一直處於中斷狀態。直到今年6月1日，韓日兩國就防止「艦機矛盾」重演的對策達成一致，並商定促進兩國國防部門之間的對話交流。

《韓民族日報》援引日本《讀賣新聞》報導，在韓日關於「艦機矛盾」的談判中，當天最終爭議焦點集中在「旭日旗」的問題上。日本方面要求韓國認可「自衛隊船艦上懸掛旭日旗沒有問題」。但韓國方面對此持強硬態度，最終，日本方面讓步，未將這一要求包含在最終的協議文本中。

2023年5月，尹錫悅政府以擴大韓日軍事合作為名，允許日本海上自衛隊護衛艦「濱霧」號懸掛「旭日旗」駛入釜山港，參加由韓國主辦的「東方努力23」的多國海上攔截演習。這是自2017年以來，日本海上自衛隊艦艇首次駛入韓國港口。這在當時韓國國內引起巨大爭議。

報導稱，「旭日旗」在韓國是「相當敏感」的問題，日本向韓方提出這樣的要求似乎過分了。韓國將「旭日旗」視為「戰犯旗」和「日本帝國主義侵略戰爭的象徵」，因此要求日方克制使用。但日本堅持「旭日旗」是日本國象徵的立場。