全球前三大資通訊展覽之一的COMPUTEX台北國際電腦展即日起至6月7日在南港展覽一館及二館隆重舉行，今年的展覽吸引了超過1,500家來自世界各地的科技企業參與，並迎來多位AI巨頭，堪稱歷年來最強陣容，長榮航空與中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會）攜手參展，除了共同開創商機，也為現場民眾帶來機票優惠驚喜和豐富的獨家LOGO商品。

長榮航空總經理孫嘉明表示，COMPUTEX 2024不僅是一場科技盛宴，也是長榮航空和外貿協會展示卓越服務和國際合作成果的重要平台，共同參加這次展覽將有助於我們與全球企業客戶建立更緊密的聯繫，深化合作關係，期待透過這次的機會，再次向世界展示長榮航空五星級的卓越服務，爭取到更多國際客戶合作的機會。

在展會期間，長榮航空將在外貿協會的貴賓休息室展示皇璽桂冠艙座椅，並布置模擬機窗讓參觀者感受機上服務氛圍，受邀貴賓可以親身體驗皇璽桂冠艙的舒適度。

此外，長榮航空也準備官網購票折扣碼和精美小禮品送給逛展民眾。

長榮航空是台灣唯一獲得SKYTRAX認證的五星級航空公司，建構綿密的越太平洋轉機航網，以及星空聯盟的成員航空公司支持，就如同外貿協會一樣，擁有最完整的服務網絡，提供無國界的即時服務，是全球貿易拓展的最佳夥伴。

長榮航空針對全球的企業客戶，提供專屬團隊服務，也替企業訂製專屬服務，此次雙方的合作，將更進一步展現出長榮航空是全球企業差旅的最佳後盾，並將在未來持續攜手外貿協會成為最佳夥伴，共創無限可能。