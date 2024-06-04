很多女生出門可以不上妝，但一定得擦口紅，「無毒教母」譚敦慈表示，愈是五顏六色的，愈容易含有重金屬，提醒擦口紅必做4件事，包括先擦護唇膏、擦完口紅拿衛生紙抿一下、飯前先把口紅擦掉與1天最多擦3次，這樣1年可減少吃掉1條口紅的量，也降低吃進重金屬的機會。

譚敦慈上「小宇宙大爆發」節目中指出，要避開環境毒素，就盡量選無色無味的產品，像香水若香味持久不散，要考慮到有使用定香劑問題，口紅、指甲油五顏六色，可能會有重金屬、有機溶劑、塑化劑等，不過，女孩子都是愛漂亮，她有同學就說，寧可吃進重金屬，還是要擦口紅。

譚敦慈並分享，用下列方式擦口紅避免重金屬中毒。

■先擦護唇膏：擦口紅前先擦護唇膏，可以保護嘴唇。

■擦完口紅後用衛生紙抿一下：有沒有抿一下這個動作，就有關於1年內是不是會多吃掉1條口紅的量。

■飯前先把口紅擦掉：我們早上擦好口紅後出門，中午要吃飯前，記得把口紅擦掉，我們常常看到有人喝咖啡，杯子上留有口紅印，無形中就多增加吃進重金屬的風險。

■一天最多擦3次口紅：吃完午餐後，清潔完口腔，再抹上護唇膏與口紅補一下，毒物學的建議，1天擦口紅，最多就是3次，「我覺得夠了，你早上擦了出了門，中午吃了飯補了妝，回到家之後，就不大需要擦口紅了。」

根據2023年衛福部食品藥物研究年報，委由地方衛生局於超市、賣場、百貨、藥粧店等抽樣臉部彩粧化粧品檢體99件，62件檢出鉛（62.6%），其中1件超過殘留限量10 ppm，其他檢出範圍介於0.1 - 9.9 ppm；31件檢出砷，其中1件超過殘留限量3 ppm外，其他檢出範圍介於0.1 -1.8 ppm；1件檢出鎘，檢出量為0.2 ppm，未超出殘留限量5 ppm；1件檢出汞，檢出量為0.5 ppm，未超出殘留限量1 ppm；1件檢出銻，檢出量為0.3 ppm。