為感謝中捷事件中民眾見義勇為制止嫌犯，阻止傷亡擴大，台中市長盧秀燕4日市政會議上公開表揚中捷英雄，頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，包括長髮哥許瑞顯、短褲男、黑衣大叔、雨傘哥等人都出席並受訪，但在這事件中第一個被砍、受傷最重的呂姓高中生並未出席。

其中第一位嗆下洪嫌手中菜刀的短褲男王榮發回憶，一見到洪嫌開始攻擊人時，原本要拿手中的包包擋住嫌犯，讓後面的人趕快逃，但見到長髮男跟洪嫌抱在一起，當下還無法認清誰是持刀者，直到看到長髮男求救的眼神，又看到洪嫌手上有刀，才利用學過的空手道經驗，趕緊衝上前壓住刀柄，再壓著刀背把刀搶下。

今年已經60餘歲的王男表示，第一時間當然會怕，但還是硬著頭皮上，幸好以前練過空手道，被還有一點自然反應，知道怎麼奪刀。

王男描述，當他奪下洪嫌的刀時，沒想到他又拿出2把刀朝人群走去，這時想說自己手上也有刀，立刻大喊請乘客離開，這時蕭先生大力將洪嫌推到車門壓著，他才拿菜刀刀背大力敲洪嫌持刀的手，直到第9下才打掉水果刀，這時其他人也上前圍攻，他立刻撿起第二把刀，站在車廂門口阻止洪嫌逃走。