全國年度最大夏季盛事「2024台北國際龍舟錦標賽」，8至10日將在台北市基隆河大佳段河道迎風碼頭熱血開划，台北市體育局為維護交通秩序及賽事安全，規畫8至10日期間上午7時至下午6時，將針對大佳河濱公園7號至10號水門進行交通管制，歡迎前來觀賽的民眾們從捷運圓山站搭乘「龍舟專車」接駁。

體育局說明，針對水門交管措施如下：濱江街七號及林安泰古厝旁十號水門開放一般小型車進出；七號水門近大直橋下、堤外近九號水門處均設管制點，須憑賽事通行證車輛始得進出；八號水門僅供行人及腳踏車通行。管制範圍內，車輛請依現場員警及管制設施引導停放、通行。

為方便民眾前往賽場，賽事期間規畫132路「龍舟專車」，起迄站為捷運圓山捷運站至大佳河濱公園，以一段票收費，於上午8時從捷運圓山捷運站一號出口玉門街發車，末班車為下午6時自大佳河濱公園發車，班距15至30分鐘並依視人潮情況滾動增班；而原管制區內路線公車市民小巴9，將於活動期間內配合取消停靠「九號水門」（返程）、「八號水門」（往程）及「大佳河濱公園」等站點。

賽事期間，大佳河濱公園內小型車、大客車停車區域亦一併管制，沿線道路禁止臨時停車路段，交通警察大隊將派員加強違規拖吊；政府體育局邀請所有民眾，多加利用便捷大眾運輸工具，坐捷運、搭公車、少開車，盡情欣賞國際級精彩龍舟賽事。