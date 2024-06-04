網紅愛莉莎莎自從宣布和羽球教練呂杰陽分手後，便四處遊玩放鬆心情。近期與朋友到綠島潛水的她，事後分享多張在海邊拍攝的美照，不過似乎是因長時間曝曬在陽光下，導致她的膚色明顯變黑，崩潰拍下自己曬黑的屁股跟大家分享。

愛莉莎莎3日在IG發出多張一行人到綠島潛水的照片，其中她PO出自己裸露無碼的屁股照問：「你們能接受有大黑屁的我嗎？」貼文曝光後，吸引七千多人按讚朝聖，而多數網友都給予正面評價，大讚她超辣「大黑屁好看」、「黑桃欸」、「大黑屁性感」。連網紅鍾明軒也現身留言：「需要幫你保養屁屁嗎？」讓愛莉莎莎笑回「你要用什麼幫我？」

愛莉莎莎曬出無馬賽克版屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

不過，也有人擔心愛莉莎莎此舉會招來酸民大作文章。尤其她在今年1月總統大選時，在社群平台上質疑開票程序，甚至寫出「做票」等字眼，遭中選會以「散布假訊息」為由提告。最後是新北地院板橋簡易庭裁定不罰，愛莉莎莎「謝謝法院還我公道」，才讓這件事畫下句點。