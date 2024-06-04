檢疫犬穿梭在包裹間，尋找違規肉製品。（陳祐誠攝）

非洲豬瘟疫情爆發以來，已入侵全球80個國家，東亞僅剩台灣及日本倖免。由於端午連假前含肉品包裹數量可能增加，行政院長卓榮泰今前往中華郵政台北郵件處理中心視察，感謝各邊境防疫單位的努力，並拜託大家繼續嚴格把關。

農業部動植物防疫檢疫數報告指出，非洲豬瘟已入侵80個國家，包括今年新增4國，鄰近的菲律賓過去半年增加1000多例案例。非洲豬瘟為病毒疾病，只要少量病毒就能造成大規模豬隻感染，死亡率為100％且無疫苗預防，一旦入侵台灣，預估將造成1500億元經濟損失。

防檢署說明，目前東亞只剩台灣及日本守住，根據自旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣的豬肉製品，仍持續於大陸、越南及泰國的樣本中驗出非洲豬瘟病毒，陽性率達9.8％。2022年5月20日以來，違規輸入豬肉產品達853件，主要來自大陸、香港及泰國，已裁罰8案、13件。

由於端午節國人送禮習慣，預期於貨運、快遞及郵包與旅客將陸續查獲違規攜帶含肉食品，防檢署將持續透過電視及社群媒體向國人宣導禁止攜帶、郵寄、網購境外肉粽等檢疫物至台灣。

卓榮泰表示，各單位一定要落實各項邊境管制工作、嚴格把關，務必阻絕非洲豬瘟疫情於境外。