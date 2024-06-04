國立彰化女中昨天舉辦畢業典禮，同時也傳來好消息，該校517名畢業生應屆畢業生中，3年15班的陳毓捷申請錄取台大醫學系，她的家庭雖沒辦法讓她補習、請家教，但她善用網路資源學習，還與同學建立良好關係，有相互砥礪學業的「閨密」，讓她在不公平的立足點上勇往直前，努力翻轉人生。

陳毓捷在大學學測的國文科及英文科都拿了滿級分，她的家境可能比不上別的同學，但這也成為她努力的動力，她在課外學習上雖資源較少，沒辦法請家教、補習，「有時候會有些羨慕」，不過，在這樣的環境下，反而可以培養她利用網路課程等免費資源來學習，而且因為資料都是自己找的，在記憶上更深刻。

她說，除了自己要將學業鞏固好，也要與同學維持良好互動，她有很要好的同學，常互相提問、反饋。她和同學約定，若自己沒考上國立大學醫學系，就要請對方吃飯，「為了不要請她吃很貴的東西，我非常努力的讀書」。雖然她很努力達成錄取國立大學醫學系的目標，但她強調「還是會請同學吃飯。」

陳毓捷從父母感謝到學校、班導師、學姊、同學、朋友，也特別感謝溫醫師、溫媽媽、溫哥哥幫忙進行相關醫學系的訓練，她以充滿感恩的心情，表達如願錄取台大醫學系的喜悅，她以外科醫生為職志，盼能圓夢。

彰化女中校長陳香妘（左）表示，劉芷廷（右）克服聽力障礙的學習歷程令人感動。（孫英哲攝）

彰女本屆畢業生中，還有3年12班的劉芷廷同學也令人很感動，她是聽障學生，在小時候因發燒造成聽力受損，她未因此就限制住自己的發展，或自我放棄，反而非常努力上進，她除榮獲總統教育獎奮發向上獎，同時也得到堅毅勵學獎、校外競賽優異獎，也擔任本屆畢業活動籌畫人員。

「只要你想就去做，先不要管做不做的到。」劉芷廷指出，她因為聽力障礙，在學習上雖然會比別人辛苦，但她告訴自己一定要努力去做，不要想太多，努去就對了，不管結果是好是壞，只要自己努力過，就一定有收穫，她不會害怕遇到困難，未來想走特教、社會工作、心理等領域的工作。

彰化女中校長陳香妘（右）鼓勵陳毓捷（中）、劉芷廷（左）可互交好友，多多交流。（孫英哲攝）

彰化女中校長陳香妘表示，陳毓捷與劉芷廷同學都讓人很感動，都是勤奮向學的典範，其中陳毓捷是個充滿笑容的孩子，讓人感受滿滿的正能量，劉芷廷則是有著超乎常人的意志及毅力，才能克服聽力障礙，衝破身體限制，為自己的人生開創無限可能。