三湘銀行催收管理人才招聘公告。（圖：公眾號「三湘潮」）

據澎湃新聞報導，大陸民營銀行湖南三湘銀行（下稱「三湘銀行」）擬招聘催收人才。三湘銀行5月31日公告稱，為更好地實現戰略發展目標，根據業務發展需要，現面向全國引入高級催收管理人才、高級電催人才等7個崗位的高級人才。

公告顯示，高級催收管理人才將負責制定和執行催收管理制度和工作流程，督導逾期客戶催收工作，及時跟蹤後續情況，同時定期管理和分析催收數據，結合數據進行監控、分析各部門催收情況，制定和調整催收策略，管理並輔導業務部門完成各階段的催收業績指標。

高級電催人才將負責制定和執行電催管理制度和工作流程，負責管理電催團隊，同時對不同風險程度的逾期客戶催收工作進行督導並及時跟蹤後續情況。此外，還需定期對相關電催數據進行管理和分析，結合報表數據，監控、分析各部門的催收情況，及時調整催收策略。

三湘銀行年報顯示，2023年，三湘銀行實現營業收入37.71億元，同比增長8.05％；實現淨利潤3.29億元，同比下降6.63％。截至2023年末，三湘銀行資產總額589.32億元，同比增長2.71％；不良貸款率1.75％，較2022年末上漲0.22個百分點；撥備覆蓋率154.08％，較2022年末下降15.45個百分點。

三湘銀行是華中地區首家、大陸全國第八家開業的民營銀行，由三一集團聯合漢森製藥等9家湖南省內知名民營企業共同發起設立，於2016年12月26日正式開業，註冊資本金30億元人民幣，註冊地湖南長沙。

多家銀行擬招聘催收人才

報導稱，近半月來，大陸多家金融機構擬招聘催收相關人才。

6月3日，光大銀行發佈的招聘公告顯示，零售與財富管理部客戶營運中心-專屬運營團隊電話催收崗擬招聘3人，負責對分配的貸後帳戶進行管理，對違約客戶及時進行電話告知；瞭解客戶情況，登記客戶信息和還款信息；建立管理台帳並及時跟進並更新信息；協助進行過程管理和帳戶數據的分析與總結，並總結提供風險策略的優化建議；協助建立相關規章制度和流程規範。

微眾銀行5月29日發佈的招聘信息顯示，擬招聘業務運營支持崗（委外運營）人才，負責委外催收機構日常業績指標及過程指標監控，為機構督導提供現場運營數據支持；負責委外催收作業、品質合規性、催收強度的檢查監測，確保委外催收機構不良資產清收資源投入的及時性和有效性，促進委外催收機構效率提升；負責委外催收政策在催收機構的執行情況監測，確保委外催收機構充分瞭解作業政策，促進業績提升；負責委外催收政策效果反饋並提出優化建議；其他委外催收運營相關事項管理。

中國互金協會5月15日發佈的《互聯網金融個人網絡消費信貸貸後催收風控指引》規定，金融機構和第三方催收機構應加強催收組織管理，明確具體負責催收業務的管理部門，指定一名高級管理人員負責管理相關工作，有條件的金融機構可組建專門負責催收業務的部門。