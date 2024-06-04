高雄義享天地是北高雄新興的百貨公司，在6月2日星期天的時候，因為假日加上大雨，有民眾在逛街、用餐後，開車離開時竟在停車場時就大塞車，被困近90分鐘還沒離開。為解決離場車輛久候問題，高市府交通局、警察局與業者在3日前往現場進行會勘檢討，發現係排隊入場車流阻滯出場車輛，加上內部動線不順所致。交通局與業者皆願意共同解決並改善問題。

龍德新路沿線有多家知名商場，假日易湧現車潮，停車場出入常會雍塞。（圖／高雄市交通局）

交通局指出，龍德新路沿線有多家知名商場，包括義享天地及好市多，生活機能便利，吸引民眾假日開車前往，易湧現車潮，為改善交通，義享天地業者於會勘後也提出多項疏導措施，允諾包括優化停車場內部動線、落實停車場滿場導引、加派義交於周邊路口加強淨空疏導等。

交通局、警察局與業者到現場進行會勘檢討。（圖／高雄市交通局）

業者也允諾檢討並改進，義享天地假日將加派人員於各管制點，並彈性調整停車收費閘門，以提升商場周邊道路車流紓解效率，改善停車場出入口壅塞問題。

義享天地業者於會勘後也提出多項疏導措施。（圖／高雄市交通局）

交通局表示，假日商場周邊路口號誌已採尖峰時段秒數運作，也與轄區警義交共同協助維持交通順暢，此次車潮之湧現，經會勘後，發現昨日車流湧入賣場，於下午1點即義享天地停車場即已滿場，導致排隊進場車輛與離場車輛交織，造成停車場出場久候。其實商場周邊停車位有限，民眾可搭乘輕軌至新上國小站，步行5分鐘即可抵達商場，多多利用大眾運輸系統，可減少尋找停車位及塞車的問題。