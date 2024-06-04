就世界其他地區而言，2024年的個人電腦出貨量將受到幾個共同因素的推動：

1-教育市場的更新週期：預計將有2,960萬台個人電腦出貨量出現在教育市場。雖然預算不像COVID-19疫情期間那麼多，但許多在疫情期間購買的個人電腦也到了換機時間。不過，較低的預算意味著更新期將分佈在多年內，而不會像疫情期間時在短時間內出現一個巨大的高峰。

2-Windows 更新週期即將開始，由於Windows 10支援將於2025年底結束，預計將導致從2024年下半年開始的PC換機潮。

在家用市場，IDC預計全球2024年整體出貨量將下降1.1%。不過，如果將中國排除在外，家用市場將年成長1.6%。升息以及對智慧型手機等其他裝置的需求也會影響家用市場的成長。

3-除了換機週期之外，搭載高通最新晶片的人工智慧個人電腦，以及下半年AMD和英特爾將推出的新零件，預計將推動近期出貨量的成長。然而，從長遠來看，人工智慧個人電腦不太可能是推動出貨量的主要動能，但預計它們將推動平均售價（ASP）的上升。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示：「雖然由於缺乏明確的商業和企業用戶使用案例，目前圍繞人工智慧裝置的熱潮似乎有些缺乏根據，但在未來幾年，這些裝置將透過提供內容生成和提高生產力，為運算領域帶來重大轉變。 然而，消費者的採用可能需要更長的時間，因為要讓用戶了解裝置上的人工智慧與基於雲端的解決方案的好處並不簡單。」

IDC設備與顯示器研究副總裁Linn Huang補充：「微軟最近在Build大會上發布的消息將人工智慧PC的競爭推向了高潮。 這只是業界對人工智慧個人電腦長期願景的冰山一角：透過使用生成式人工智慧，這些設備可以自動操作、支援和啟發用戶。最終，人工智慧在個人電腦上將無所不在。同時，我們看到人工智慧個人電腦（配備NPU的個人電腦）在市場上的占比將從今年的大約五分之一增加到2028年的近三分之二。」