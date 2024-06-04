基隆恐怖坍方3D建模出爐 公路局：全台45處邊坡列高風險

基隆台2線潮境公園停車場旁，昨無預警坍方阻斷交通，交通部公路局全力搶通中，事故現場3D建模出爐。針對全台邊坡盤點，公路局表示，依邊坡定性分級再以落石災害評分系統評估，全台目前有45處被列為「高風險優先關注邊坡」，正陸續辦理維護補強與整治，並強調持續依所定邊坡管理及落石防治策略，滾動檢討辦理。

台2線70K北寧路段邊坡發生坍方事件，公路局北區養護工程分局製作3D建模影片，還原山崩事故現場，土石崩落掩埋路面與車輛，畫面驚悚，目前雙向交通阻斷，公路局今再動員20人、8輛怪手、4輛卡車搶修，預估6月11日搶通。

公路局表示，轄管5331公里道路，邊坡面臨問題不盡相同，故運用遙測技術、定量分級管理、導入科技巡檢及籌編經費改善，訂邊坡管理及落石防治策略。

公路局說明，遙感探測是透過遙測技術蒐集數位圖資及分析歷史災害資料，畫設易致災路段；公路邊坡依其定性分A、B、C＋、C、D級，目前A級258處、B級49處、C＋級22處、C級603處、D級776處，共列管1,708處，高危害度A、B級上邊坡以落石災害評分系統進行定量評估，目前律定高風險優先關注邊坡有45處。

公路局針對優先關注邊坡，每年汛期前至少以UAV巡檢1次，評估後續維管工作，UAV較傳統巡檢效率及視角範圍，皆增進效能；2020至去年於省道改善計畫內辦理優先關注邊坡科技巡檢，執行經費1.7億元，今年續編列4000萬元辦理檢測、維護、補強或整治，目前已挹注經費約20億元，改善46處邊坡。

另針對落石來源尚無法確定或機械能量無法到達的邊坡，公路局試辦落石告警系統，目前依現況需求已設置16處，經費約1.59億元，經統計偵測警示落石事件共39次，包括1次大規模落石崩塌及38次小型零星落石。

公路局提到，所轄邊坡地錨共有約3.3萬支，於6年內辦理地錨檢測、補強地錨、邊坡安全評估，總經費約10億元，至去年已執行6.6億元，完成3.3萬支地錨檢測，需辦理147處邊坡補強含補設地錨665支，截至去年底已完成141處、552支補強；3.1萬支地錨設施補強含錨座修復、補灌漿，截至去年底，已完成2.96萬支，今年編3.4億元辦理後續補強。