一名資通電軍盧姓志願役下士，在營區擔任哨長勤務時，因擔任副哨的高姓二等兵言語態度不佳，當場痛罵高員三字經並用手推擠對方要去營外單挑，甚至恐嚇「信不信我把你眼睛挖出來」，事後高員提告，盧姓下士與對方和解道歉，但台北地院審理後，認定下盧員所犯《陸海空軍刑法》妨害職務執行、當場侮辱共2罪，合併判刑7月、緩刑2年。

根據判決書，盧姓下士原本在資通電軍指揮部擔任勤務支援隊下士步兵士，於112年11月19日晚間擔任營區大門衛哨勤務哨長，因不滿大門副哨高姓二兵說話態度，竟暴怒對高員辱罵「幹x娘屌什麼，操x掰」痛罵。甚至用手推高員恐嚇，「不爽就出來外面講啊」、「你以為我不敢揍你是不是」、「信不信我把你眼睛挖出來」，高員事後提出告訴。

法官審理後，認為盧姓下士當時21歲，已服役逾3年，應知嚴守軍紀，卻於執行職務時，因高員態度不佳就情緒失控，對高員先口出侮辱言語，又施以強暴、恐嚇，不僅未予尊重他人之人格及身體，也無視衛兵哨兵依法執行警戒任務之重要性及營區安全。念在盧姓下士坦承犯行具有悔意，又與高員達成和解，對方撤回公然侮辱告訴，依《陸海空軍刑法》妨害職務執行、當場侮辱共2罪，合併判刑7月、緩刑2年。