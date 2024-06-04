美國多位知情人士透露，白宮告訴議員們，總統拜登正準備簽署一項行政命令，一旦美墨入境口岸之間每天的入境人數達到2500人，官方將關閉美墨邊境的庇護申請，一旦數字下降到1500人，邊境將重新開放。

據美聯社3日報導，消息人士透露拜登將簽署相關行政命令，把影響邊境系統的數字定在2500人，意味著實際上邊境有可能立即關閉，因為目前每日人數都超過這個數字。

拜登預計將於4日在白宮舉行活動期間公布相關行動，而邊境城市的市長也已受邀參加活動。拜登此項決定標誌著他為控制越境人數，採取迄今為止最嚴厲的舉措。

5名熟悉有關討論的人士3日對美聯社證實2500人這個數字，還有2人證實1500人數的數字。其他邊境活動，例如貿易，預計將繼續進行。

在4日正式推出這項行政命令之前，白宮高級官員一直在國會山莊向議員通報細節。

在美國國會兩黨遏制邊境庇護的法案破裂後，拜登數月來一直在思考自行採取行動。在美前總統川普敦促下，共和黨議員大批倒戈，轉而對那項2黨邊境法案持反對立場，導致法案失敗。

數月來，美墨邊境非法越境人數減少，部分原因是墨西哥方面加強了努力。不過，拜登正繼續考慮採取行政行動。