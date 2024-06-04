彰化縣環保局今天公布端午節連假期間垃圾清運時間，提醒民眾多加配合。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

端午連續假期將屆，彰化縣環保局今天公布端午節連假期間垃圾清運時間，其中6月8日全縣正常收運，6月9日全縣未收運，6月10日端午節當天暫時停止清運為彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等，其餘鄉鎮市正常清運。

環保局提醒，民眾歡慶端午節，應景食物請確實分類，例如，肉粽的粽葉屬於一般垃圾，吃剩的肉粽及桃、李芒果荔枝等水果類的果皮、果核歸類為廚餘。垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，應打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。

祭出重罰！環保局指出，請民眾務必配合清潔隊連假休假期間將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂，若經查獲棄置垃圾行為，最高可罰6000元。

許多民眾會在端午期間拜拜燒金紙，環保局表示，拜拜心誠最重要，盡可能配合做好金紙減量或雙手誠心祭拜，若燒金紙及香，一定要把燒過化成香灰灰燼妥善分類處理，棄置前將把香灰淋濕成稠狀，再單一分類，不能跟家用垃圾混放，做好分類交給清潔隊員。

民眾燒金紙後，千萬別把金紙灰燼倒進水溝，既會飛散、汙染水源，也可能引發燒毀附掛在水溝旁的地下電纜管線，進而釀災。該局強調，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間清運，端午節連假期間各公所清潔隊垃圾清運資料可透過各公所網站或臉書查詢。