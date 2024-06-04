農業局說，每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，在地業者推出南瓜料理，也開發南瓜加工商品，拓展南瓜多元通路，提高農友種植意願。（柯毓庭攝）

新北市淡水區南瓜產季到，農業局今（4）日舉辦「南以忘懷 瓜A滋味」記者會，推廣當地17家餐廳推出的限定特色料理，並將於本月14日至16日在淡水金色水岸舉辦南瓜展售會。

農業局說，每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，淡水南瓜2012年起在農業局及農會輔導下，種植面積及產量皆成長10倍，達到年產量約20萬公斤，甜度平均可達12度以上，最高甚至可達18度，不僅在地業者推出南瓜料理，也開發南瓜加工商品，拓展南瓜多元通路，提高農友種植意願。

今年農業局與17家業者合作，推出限定特色料理如夏威夷南瓜炒飯、南瓜海皇盅等料理，還有旅遊業者旅學堂也將於6月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌體驗淡水品嘗南瓜料理，進行南瓜粽DIY食農教育活動，目前開放4個梯次(6／16、6／20、6／22及6／27)，報名費1200元，歡迎至旅學堂臉書粉絲專頁報名。

農業局說，另外6月14至16日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，消費就可獲得農會超市南瓜商品折價券，農業局粉絲團也將辦理猜冠軍大南瓜重量抽獎活動，猜中就有機會抽中南瓜加工商品禮券，於展售會消費滿300元則能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券。

如果有意購買淡水南瓜及南瓜加工商品，請洽

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