苗栗縣政府4日舉行縣務會議，會中各局處針對職掌業務計畫，逐一說明執行情形，苗栗縣長鍾東錦表示，因應連日驟雨，請水利處、消防局及警察局，即時做好積淹水處防護警告及搶通措施以外，並且關注頭份市土牛溪分洪道工程進度，請水利處積極推進，期以提升防汛及緩解頭份交流道壅塞問題。

縣務會議中，各局處報告，因應即將到來的端午連假，文觀局、環保局、農業處已就各業管觀光景點、公廁等公共空間，加強巡檢環境衛生及設施維護，警察局並統合各單位警力妥適運用交通義警、協勤民力及志工等人力， 維持交通秩序與安全，以迎接各地遊客到苗栗享受美好假期。

針對今年7月1日起飲料店「不得提供一次性塑膠飲料杯」政策，環保局長陳華盛說，除函文本縣飲料店業者知悉，也將召集本縣飲料店業者、各公所公有市場管理單位、各夜市管理委員會召開宣導說明會議，並於正式實施前，積極透過社群媒體公告周知。

縣長鍾東錦擔心飲料杯蓋未列入限塑政策，是否會造成資源回收分類不確實問題，認為杯、蓋皆為塑膠或是皆為紙類，在丟棄時不僅無須再人工拆開分別回收，更能讓鄉親輕易落實正確的資源回收分類。

環保局長陳華盛回應，廢清法未授權地方，為全國性統一，但會行文給環境部或開會時反應，希望中央可以採納。

最後，鍾東錦裁示，近日強降雨導致地下道及低窪處積淹水，尤其頭份、竹南及苗栗市情況較為嚴重，請水利處、消防局及警察局於汛期期間加強戒備，即時作好積淹水處防護警告及搶通措施；請工務處、農業處加強督導縣內各主要道路分隔島樹枝修剪清理工作；並請水利處、環保局及教育處同步清理公園及學校雜草，以維護縣民人身安全及環境衛生。

另，目前水利處正規畫頭份市土牛溪分洪道工程，工程內容包括水防道路加蓋，目前在都市計畫變更及設計階段，鍾東錦請水利處盡速推進，希望完工後能提升防汛及紓解頭份交流道的塞車情況。