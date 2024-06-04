韓國男星邊佑錫因演出韓劇《背著善宰跑》晉升新一代國民男友，日前宣布開始亞洲巡迴粉絲見面會，台灣是他的第一站，將於本週六（8日）在台大體育館登場，門票開賣後瞬間秒殺。寵粉的他，為了讓更多劇迷能夠與他見到面，此次抵台特別走一般通道，稍早也透過主辦單位藝凱娛樂公布來台班機。

邊佑錫在2010年以模特兒身份闖蕩演藝圈，此次是他出道14年首度造訪寶島，「2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei」粉絲見面會開賣後，吸引5萬人同時在線瘋搶1500張門票，下午在同場地加一場，果然又馬上售罄，可見他的超高人氣。而他也將於本週四（6日）搭乘OZ-711航班來台，大約在12點左右抵達桃園機場第二航廈。

對此，主辦單位不忘提前呼籲郵筒們（官方粉絲名），請遵守現場工作人員的指示與安排，有秩序地排隊，並且不要夜排、推擠、追跑、包車跟車，以免造成其他旅客的困擾，希望一起守秩序追星，留給邊佑錫最好的第一印象。