新北市議會今（4）日上午由國民黨團聯合總質詢，議員呂家愷指出，發現不少民眾會比較各縣市生育獎勵金，造成人在新北、戶籍不在的現象，呼籲市府研擬提高獎勵金，留著年輕父母；市長侯友宜表示，新北市將自明年起，把生育獎勵金提高，改成第一胎3萬、第二胎4萬、第三胎5萬，讓共同生活圈的基北北桃落差不要太大。

呂家愷指出，近期在鶯歌遇到自己的同學，對方卻表示戶籍已經遷往桃園市，因為桃園的生育獎勵金第一胎就有3萬元，對比新北現行的政策，多出了1萬，他也發現目前這樣的狀況很常見，許多年輕父母會比較各縣市生育獎勵金，然後再選擇將戶籍遷到金額到較高的縣市生產。

呂家愷詢問民政局，新北市當前生育獎勵金在六都排行第幾？民政長林耀長回應為第4，但呂家愷認為，新北市的人口最多，市府應該要重視這個議題，詢問是否有機會提高獎勵金金額，藉此讓年輕爸媽留在新北，而不是出現「人在新北、戶籍不在」的現象。

侯友宜答詢時表示，基北北桃在共同生活圈當中，所以生育獎勵金確實不應該落差太大，雖然影響不見得很大，但除了研究預算外，也希望起碼讓大家願意留在新北市多生，讓新北市的人口不一定要設籍到桃園去，讓大家在新北落腳生根，所以跟民政局長討論後，認為在經費的編列上可以做適度的調整。

所以侯友宜當場宣布，新北市的生育獎勵金，現行的第一胎2萬、第二胎2萬、第3胎3萬，將調整為第一胎3萬、第二胎4萬、第三胎5萬，強調今年會把預算編足，並在明年正式實施，讓共同生活圈不用再去比較。

議員陳偉杰對此政策也向侯表達感謝，除了昨天放寬好孕專車之外，今天又承諾提高生育獎勵金，讓新北市民不用再為此把戶籍遷到台北市、桃園市去；議員江怡臻聽聞後也表示，可以計畫生第三胎了。