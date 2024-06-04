新竹市集合式住宅晴空匯日前火警造成2名消防員殉職，國民黨今召開記者會，呼籲政府單位儘速修正相關法令或消防標準，並補足消防人力、增進裝備、提升消防教育等，系統性的解決問題，以確保深陷火場的消防弟兄安全，避免類似悲劇再發生。

中華民國消防退休人員協會總會總會長唐雲明質疑，「我國號稱是AI強權，但我們的消防員用的是最落後的無線電」，現在手機定位系統都很方便，但消防人員搶救的定位系統在哪裡？經常講預防重於搶救，但前端的預防沒做好，就是消防弟兄要去送命。

唐雲明表示，不僅是消防設備，人力短缺也是嚴重問題，內政部公布的標準是要在2030年達到消防員與市民比是1比1300，但國外東京、紐約、新加坡都是900或1000以下，他認為人力不足就會排擠該有的訓練。

台灣公安學會理事長劉進明指出，新竹市集合式住宅「晴空匯」社區火警，此案起火原因初判無法排除電氣因素，大樓之用電維護管理恐有不落實，所委任或僱傭之公寓大廈管理維護公司或管理服務人員，應強化其建安消安知識及用火用電管理等火災預防知能，以利保障大樓之建築公共安全。

劉進明提出三項公安因應對策，一、電氣線路管道間列為建築物竣工查驗必要項目，二、「管道間之防火區劃」納入建築物公共安全檢查簽證項目，三、內政部國土管理署辦理建築物公共安全標準檢查員開訓，充實檢查人力，建議強化公寓大廈管理服務人建築公共安全之知能，由專業團體辦理訓練。

組發會社會部主任水雲翔指出，從去年的2月到今年的5月，不到一年半的時間，就有8名英勇的消防員殉職，這10年中，殉職的消防員有43名；消防人員出生入死擔負非常大的風險，但勞動條件面臨好幾項問題，

關於消防員勞動條件問題，水雲翔表示，消防員人力不足，每名消防人員平均要負責1320名民眾；消防員雜務太多，人少但未專業分工，文書業務壓住訓練的時間；消防員的設備老舊，影響到救災現場的安全，以及消防員的工時太長，造成過勞。

水雲翔強調，消防人員工作權益促進會不斷地呼籲，行政院讓他們籌組工會，也希望政府長期正視公務體系的安全，現在公務人員職業安全法規是公務人員安全及衛生防護法，遠遠不及勞工所使用的職業安全衛生法，就是缺乏專業的機關作為監督裁罰和勞檢，希望能以職業安全衛生法來終止消防人員殉職頻傳的悲劇。