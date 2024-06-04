梅雨季是白蟻大軍傾巢而出的時節，中興大學昆蟲系特聘教授李後鋒表示，白蟻是蟑螂的一種，若家中出現白蟻，可先觀察數量，若少於100隻就代表是從戶外飛進家裡，除關窗戶，也可避免選用白色光源的燈光，能防止白蟻進家門。

李後鋒於中興大學臉書指出，白蟻跟螞蟻是非常不同的昆蟲，螞蟻接近胡蜂及蜜蜂這類的社會性昆蟲，白蟻則是蟑螂的一種，是社會性的蟑螂。李後鋒表示，台灣平地地方，4至6月傍晚的路燈下經常有成群的白蟻飛舞，牠們是一種有翅型的白蟻，飛出來的主要目的是交配，落地之後翅膀脫落，會有兩隻前後交疊、繁衍下一代。

李後鋒說，若家中出現白蟻，可先觀察數量，若少於100隻，通常是從戶外飛進家裡，除關窗，也可根據白蟻的趨光性防止牠們進入屋內，盡量避免使用白色的光源，改選擇黃、紅光；此外也要避免家中堆放潮濕的木材和紙箱，白蟻才不會築巢。

李後鋒強調，若家中出現非常多的白蟻，就代表白蟻已在家5年以上，推測已造成家裡的某個木製家具損壞，此時建議找專業的除蟲公司處理，因牠們的危害範圍很廣，民眾很難自行清除。