白金漢宮4日宣布，英國國王查爾斯三世將於6月25日至27日接待日本天皇德仁夫婦到訪的國是訪問。日本內閣會議4日宣布，日本天皇夫婦6月22日至29日訪問英國，25日至27日為國是訪問的正式行程。

日皇德仁和雅子皇后將在6月25日由英國國王繼承人威廉親王迎接，然後參加由查爾斯國王、卡蜜拉王后和其他王室家族成員在白金漢宮舉辦的國宴。這是75歲的查爾斯自4月底重返工作崗位以來，主持的第一場國是訪問。白金漢宮在這項接待行程計畫中未提到威廉的妻子凱特（Kate），因為她持續在進行癌症的預防性化療。

在這趟訪問當中，日皇將會參觀西敏寺，檢閱衛兵儀隊，參訪英國的旗艦生物醫學研究中心「法蘭西斯‧克利克研究中心」（Francis Crick Institute），並前往溫莎的聖喬治教堂，到國王的母親，也就是伊莉莎白二世女王的墳墓獻上花圈。

共同社報導，這是繼去年6月印尼之行後，天皇即位後第二次友好目的的外訪。22日上午天皇夫婦將乘坐政府專機從東京羽田機場啟程，當地時間下午抵達首都倫敦。

報導稱，正式國是訪問活動安排在25至27日，25日計劃與英國王室共進午餐以及向西敏寺的無名戰士墓獻花。晚上查爾斯夫婦將在白金漢宮舉辦晚宴；26日天皇夫婦將出席在倫敦市政廳舉辦的晚宴，27日造訪倫敦郊外的溫莎城堡，向女王伊麗莎白二世和菲利普親王的墓地獻花。

訪英期間，天皇夫婦將參觀泰晤士河、皇家植物園「邱園」，28日還計劃訪問天皇夫婦曾留學的牛津大學。據宮內廳透露，皇后將調整身體狀況參加活動，部分活動由天皇單獨出席。