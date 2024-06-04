不少民眾前往民眾黨金門黨部排隊索取應景的粽子造型香包，用來驅蟲驅毒，歡慶端午佳節。(于家麒攝)

民眾黨金門縣黨部「端午眾情義」系列活動，8日還將舉辦2場親子手作香包活動，由專業老師指導大朋友、小朋友們一起製作以金門傳統花帔造型的可愛香包。(于家麒攝)

民眾黨希望藉由舉辦「端午眾情義」系列活動，能與鄉親有更多的交流，聽取各方面的意見與需求。(于家麒攝)

端午佳節將至，民眾黨金門縣黨部為展現該黨對傳統文化的重視和對未來發展的期待，特別舉辦「端午眾情義」系列活動，期藉此加強與民眾的互動攜手歡慶佳節，即起至6月6日將在縣黨部免費贈送2款應景粽子造型香包，各限量150個，送完為止，歡迎鄉親踴躍前往索取。

民眾黨金門黨部主委吳嘉將表示，連日來陰雨不斷，島上湖庫都已接近滿水位，也有很多低窪處積水不容易消退，未來的一段時間，防蚊驅蚊會是很重要的一個課題。而端午節過後，天氣也將逐漸炎熱起來，蚊蟲開始變多，自古以來民眾就會在身上配戴一個裝有香料的「香囊」，用來驅蟲驅毒，演變到現今也就是所謂的「香包」。

吳嘉將並表示，端午節是中華傳統文化的一個重要節日，象徵著智慧與團結。金門有獨特的地理位置、歷史脈絡與傳統文化，我們應該運用眾人的智慧並團結合作，為金門尋求更好的發展，並為鄉親提供更好的生活環境。

此外，民眾黨金門縣黨部「端午眾情義」系列活動，還將於6月7日前往大同之家發送給長輩們香包提早歡慶端午佳節、8日上午10時與下午14時也將各舉辦一場親子手作香包活動，由專業老師指導大朋友、小朋友們一起製作以金門傳統花帔造型的可愛香包，每場限額12組，明(5)日起開放報名，報名表單請上民眾黨金門縣黨部臉書粉絲專頁填寫，額滿為止。

民眾黨強調，希望藉由舉辦「端午眾情義」系列活動，能與鄉親有更多的交流，聽取各方面的意見與需求，未來也會持續舉辦各類型活動，繼續與民眾搏感情，以民為本，為鄉親以及為金門的發展而努力。