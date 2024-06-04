美國BRIANNAS烤肉醬檢出環氧乙烷。（食藥署提供／林周義台北傳真）

韓國知名電商「酷澎」繼砧板溶出殘渣後，韓式辣椒粉又檢出3種農藥，其中包含不得檢出的弗尼胺、依芬寧，以及得克利。前2者都以0.05ppm為法規值，但卻檢出了0.17、0.37ppm，分別超標3.4倍、7.4倍。去年11月至今，「酷澎」已累計8項產品出包。針對各國的辣椒粉，食藥署從3月6日起，實施監視查驗，確認100％合格才放行，將實施到明年3月5日為止。

根據食藥署統計，去年11月至今，「酷澎」共8項產品被攔截，包括2項越南出口的木質餐具組，中國出口的可掛式砧板，韓國出口的花朵圖案雙面用砧板、扁柏木砧板、木頭鍋鏟、迷你煎拌鏟，以及韓式辣椒粉。

食藥署副署長林金富表示，4日公布的辣椒粉，共檢出3種農藥。其中，弗尼胺、依芬寧都不得檢出，以定量極限0.05ppm為法規值，但卻檢出了0.17ppm、0.37ppm。而得克利容許量為1.0ppm，卻檢出了1.3ppm。

林金富表示，從辣椒粉爆發食安風波以來，今年3月6日起至明年3月5日，不分國家，邊境都採取施監視查驗，確認100％合格才放行。去年11月27日起至今年5月27日，韓國辣椒粉報驗44批，其中6批不合格，不合格率達13.95％，食藥署4月12日已行文韓國，希望提交書面報告，韓國希望將提交時間延後到6月底，獲食藥署同意。

另美國進口的柑橘烤肉醬，檢出不得檢出的環氧乙烷2.5mg／kg，是定量極限0.1mg／kg的25倍。針對進口商「好食國際有限公司」，林金富表示，食藥署已從加強抽批改為逐批查驗。去年11月27日至今年5月27日，美國進口的調味醬共報驗411批，其中5批不合格，不合格率達1.22％，所有自美國進口的調味醬，從今年1月8日至7月7日，都將採取加強抽批。