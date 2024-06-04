一名徐姓男子自導自演，透過上網徵才又假扮人事部門員工，一名女性求職者小美上門應徵，遭徐男誘騙如果讓老闆「潛規則」可以獲高薪及福利。但小美上門後，徐男立刻將鐵門關上，並拿出空氣槍示威，且不顧小美月經來潮硬上。一審遭判7年6月，但徐男不福上訴，遭到高院駁回，判刑7年6月。

根據判決書，徐男在求職網站518刊登徵才資訊，又自己扮演總部人事部門女性員工，與約面試的小美利誘表示，如願意讓老闆「潛規則」可獲高薪、較好福利，還要小美面試時濃妝、穿著透膚絲襪。

未料小美前往面試時，一進入徐男處所，徐男立刻拉下鐵捲門，還放一把玩具槍在旁，暗示小美若不從會有性命危險，逼小美與他發生性關係，但小美拒絕，更表示自己在月經期間，徐男不與理會，仍性侵得逞。

小美控訴，當時她因月經來，向徐男表示「可以不要嗎？我想離開。」後來看到桌子上面有槍，徐男孩說牆上的彈孔是他打的，讓她感到害怕，只好被徐男得逞，事後她氣得拿槍說，「你爽也爽夠了，可以放我走了嗎？」

但徐男出庭時反駁，雙方談好月薪4萬元以及工作內容後，小美才自願發生關係。還強辯「我在性行為時，她因月經流很多血在地板，地板有味道，讓我覺得很噁心」。

法官檢視雙方通訊內容，發現徐男恐嚇小美「妳還沒完成妳的任務，我們還沒做完，等做完才算，我才會解妳血水咒。」小美則回「我沒答應我一定要做，我有拒絕你，你硬要，你恐嚇我又威脅我是怎樣，我怎麼知道你會不會殺了我。我要報警了。」

一審法官審理後，認定徐男惡性重大，且不承認犯行，判刑7年6月。徐男不服上訴，仍辯稱雙方情投意合。但高等法官認為，徐男犯罪事證明確，不具悔意駁回上訴，維持7年6月的刑度。可上訴。