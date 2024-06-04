雲林縣虎尾鎮第1公有零售市場啟用迄今已逾80年，因長年未整修，出現屋頂漏水、電路線老舊等問題，4日立委丁學忠表示已向經濟部爭取1500萬元補助，先針對沒有文資身分的C棟進行整修，日後再持續爭取經費，整修具文資身分的L型洋風建築，打造新舊兼具的特色市場。

虎尾鎮第1公有零售市場的前身為「虎尾官營小賣市場」，日據時期昭和11（西元1936）年竣工，其第1賣場內的L型洋風建築，為當時「虎尾街新市街擴張計畫」街區的入口象徵及地標，具有獨特歷史意義，隨著時代變遷，市場腹地不斷向外擴張，逐漸被鐵皮棚架掩蓋，鎮民與攤商都希望加以整修。

丁學忠表示，虎尾第1市場年久失修，目前整體空間已造成商家與民眾不便，他接獲許多鎮民陳情，特別向經濟部爭取經費，透過公有市場提升計畫，已獲同意補助1500萬元，希望藉由本次環境品質提升工程，可以讓市場環境翻新，提高商家服務品質與工作環境，也給鄉親們更安全、舒適、便利的購物環境。

丁學忠說，第1市場年代久遠，內有老建物見證時空變遷與虎尾市區發展，有必要加以保留，已由縣府登錄為歷史建築。因此本次整修是針對沒有文資身分且是獨立建物的C棟進行整修，不會破壞到歷史建築，如此可讓市場有現代購物的方便性，也保留歷史文化的場域，未來可進一步發展成為特色市場。

縣文化觀光處指出，第1市場反映建造年代的新市街氛圍，其中第1賣場及店鋪建築外觀，均帶有西洋裝飾風格，表現昭和時期商業街區景觀，是日據時期「虎尾街小賣市場」唯一僅存原貌的市場建築，將爭取經費整修，融合懷舊與創新，塑造虎尾生活美學的前進基地。