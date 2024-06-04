基隆市中正區北寧路、平浪橋頭的山壁3日發生大規模土石坍塌，有2名傷者送基隆長庚醫院救治，基隆長庚醫院急診科主任吳俊毅4日上午表示，其中一名傷者經進一步檢查發現腹部出血，經緊急手術到凌晨，目前仍在加護病房觀察中。

北寧路、平浪橋頭的山壁崩塌事件發生後，有多部車輛遭落石擊中或掩埋，現場也有2位民眾受傷，由趕到現場的基隆市消防局與新北市消防局分別將46歲王姓男子與40歲陳姓男子協助送往基隆長庚醫院進行治療。

吳俊毅4日上午表示，王男到院時，頭部有撕裂傷，傷口縫合後經斷層掃瞄確定腦內沒有出血。不過隨著院方進一步檢查，赫然發現王男腹腔內有一個很大的血腫，顯示腹部有出血的狀況，便緊急進行手術止血，直到凌晨手術才順利完成。目前王男仍在加護病房觀察出血情況，目前生命跡象應定。

另一名送到基隆長庚醫院的陳男，獲救時因為嘴脣遭碎石擊中流血，再加上手臂擦傷，到院時經醫師檢查，發現陳男身體有多處挫傷、嘴唇撕裂傷，肩胛骨和肋骨骨折。經觀察一晚後，預計4日便可順利出院回家休養。