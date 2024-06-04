COMPUTEX 2024台北國際電腦展4日正式揭幕，輝達執行長黃仁勳親自到訪鴻海旗下鴻佰科技展位、與鴻海董事長劉揚偉相見歡，倆人一同聽取展區主管介紹雙方合作的GB200 NVL72、MGX及HGX等最新相關產品。

黃仁勳在參訪完鴻佰科技展位後給予高度肯定，表示鴻海和輝達在各項產品開發上緊密合作，尤其是Blackwell系列晶片，就是雙方合作成果的證明。鴻海有非常優異的垂直整合能力，是輝達在GB200最重要的合作夥伴。

劉揚偉也在現場宣布，鴻海將攜手輝達，在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工，藉由輝達強大的AI技術，驅動鴻海三大平台服務。

而作為輝達的AI伺服器最大供應商、以及最重要的合作夥伴，劉揚偉指出，將與輝達持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現AI帶來的強大競爭力。

黃仁勳表示，隨著對AI需求爆炸性成長，全球已步入算力科技新時代。鴻海是輝達的優秀供應商，也是智慧製造、機器人生成式AI應用開拓者，在高雄建立的先進運算中心，將運用輝達的AI、數位孿生應用（Digital Twin）和機器人平台，推動技術創新、促進產業發展。

基本上，雙方將以Omniverse創建數位孿生應用，陸續導入集團三大智慧平台。首先，智慧製造平台方面，透過產線規畫涵蓋既有AI伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團自主移動機器人（AMR）協同產線運作，以做到產能利用最佳化。

而鴻海與裕隆合資設立的鴻華先進(2258)橋頭新廠，將成為鴻海集團指標性AI工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。

智慧電動車平台方面，鴻海和輝達合作的電動車先進駕駛輔助系統（ADAS）平台已初具成果，未來將應用在鴻海設計車款上，且正和歐美傳統車廠洽談專案中。此外，針對輝達新一代晶片，雙方共同規畫「艙駕合一」的智慧出行方案，致力打造第三生活空間。

聚焦於高雄的智慧城市平台，除了雙方合作建置的先進算力中心，亦將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。目前集團已協助高雄市府導入智慧化公共運輸管理，後續將針對數位治理、醫療健康領域引進生成式AI技術，使市民、政府、企業及到訪遊客受惠。