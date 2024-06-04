電視頻道顯示，印度總理莫迪領導的執政聯盟在4日的大選早期計票趨勢中，迅速獲得多數席次，但數字遠低於出口民調中預測的壓倒性優勢。

據路透報導，6月1日的出口民調預計莫迪和他的印度人民黨（BJP）將取得重大勝利，以印度人民黨為首的執政聯盟「國家民主聯盟」（NDA）將獲得3分之2，甚至更多的多數席次。

電視頻道顯示，在早期計票中，國家民主聯盟在議會543個選舉席次中領先近300席，即簡單多數。由反對派國大黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）領導的國大黨為首的反對派陣營「印度聯盟」（INDIA），也在200多個席次中領先，高於預期。電視頻道稱，當時只統計了總選票的10％-15％左右。

光是印度人民黨就占據國家民主聯盟領先的近250席，而2019年該黨贏得303席。

第一批計票是郵寄選票，即紙質選票，大部分由在家鄉選區以外服役的軍人或外出執行選舉任務的官員投票。今年，印度當局也向85歲以上選民和殘疾人士提供郵寄選票服務，讓他們能夠在家中投票。

印度國會發言人凱拉（Pawan Khera）表示，「這些都是非常早期的趨勢，隨著時間的推移，我們將看到更好的結果。」

6月1日投票結束後播出的電視出口民調顯示，莫迪將大獲全勝，但印度出口民調經常得出錯誤的選舉結果。近10億人登記投票，其中6.42億人參加了此次選舉。

投資者已為莫迪連任的前景歡呼雀躍，預計他將帶來未來數年的強勁經濟成長和有利於商業的改革，而競爭對手和批評者擔心，議會可能獲得3分之2多數，可能會允許對憲法進行重大修改。而《印度時報》4日則在一篇社論中表示，「下一屆政府的主要任務將是讓印度走上老齡化之前致富的道路。」

現年73歲的莫迪於2014年憑藉承諾「經濟成長和變革」上台，目前他正尋求成為繼印度獨立領袖尼赫魯之後，第2位連續三屆連任的總理。他在競選開始時，展示了自己的執政紀錄，包括經濟成長、福利政策、民族自豪感、印度教民族主義以及他個人對履行他所謂的「莫迪保證」的承諾。

然而，在發現第一階段選民投票率較低後，他改變策略，並指責反對派，尤其是國大黨，指該黨偏袒印度2億穆斯林。分析人士稱，這一轉變導致競選活動變得粗俗和分裂。他們表示，這一轉向可能旨在激發莫迪領導的印度人民黨的印度教民族主義基礎，以吸引他們投票。

莫迪為自己辯護，反對哪些批評他為了贏得選票而煽動印度教徒和穆斯林之間分歧的言論，並表示他只是指責反對派競選活動。