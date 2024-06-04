飲酒已經成為許多人日常習慣的一部分了，然而最近有研究顯示，搭飛機時，入睡前飲酒會帶給心臟很大的壓力，甚至很可能致命。

綜合外電報導，德國航空太空中心（German Aerospace Centre）的研究人員發現，若在飛機上飲酒，會降低乘客血液中的含氧量，並提高心率，特別是對老年乘客和有健康問題的乘客，甚至對於身體健康的年輕人也是如此。而學者建議，現在可能是考慮限制機上飲酒的時候了，尤其是在長途航班上更是如此。

為了進行這項研究，他們招募了48名年齡在18歲至40歲之間的人進行實驗。在正常條件下（沒有搭乘飛機）、不喝酒的人的血氧約96%，處於穩定、健康的狀態。而睡眠心率為每分鐘64次，但那些喝酒並身處機艙的人在睡眠時，血氧平均下降至85%，心率通常上升至近每分鐘88次。相較之下，在機艙中沒有喝酒者的平均血氧水平為88%，睡眠心率為每分鐘73次。

因此他們得到的結論是，即使年輕和健康的人喝酒，置身低壓條件（機艙壓力）下，再加上睡眠，也會對心臟系統造成相當大的壓力，若原本就有心臟相關疾病，恐怕更會讓症狀惡化，而這些影響對老年人來說更大。不過，該報告指出，參與者是躺著睡覺的，因此經濟艙乘客的研究結果可能會有所不同。

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