藝人唐治平的73歲母親3日下午被發現陳屍淡水住家頂樓，警方獲報到場，初步未發現有外力介入，身旁遺留一張椅子及塑膠袋。經調閱監視器，發現唐母是於上周六1日凌晨1時許，獨自從住家搭電梯到頂樓。據了解，唐治平3日人在家中，精神狀況不佳，說話顛三倒四，不清楚母親何時從住家離開，在警方通知下才知道母親已經輕生。

據悉，6月3日下午1時許有民眾在淡水區新市一路一段的社區頂樓曬衣服時，發現有一人頭戴塑膠袋坐在頂樓牆角處，立即通知警衛，警衛到場後通報警消人員到場，確認已死亡，全案交由警方釐清。

經初步查看，死者為73歲陳姓老婦人，明顯死亡多時，身體已出現屍斑，員警通知鑑識人員到場勘察，現場未發現打鬥痕跡，雙手未發現傷痕，亦未發現遺書，初步排除外力介入，後續報請士林地檢署相驗。

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