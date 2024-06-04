入選的彰化味文創商品以精品方式呈現。（孫英哲攝）

彰化縣政府為扶植在地文創產業品牌，舉辦彰化味文創精品認證徵選活動，在57家業者的95件商品中，精選出12件，包含文創商品類8件、視覺及包裝設計類4件，今天在彰縣府中庭舉行授證典禮。各入選商品預計於年底上架在彰化味文創品牌網站，加強行銷力道。

文化局指出，文創商品類入選8件商品為卡里善之樹公司「扇型車庫百年紀念傘」、寶豐香皂公司「帶一碗米皂回家」、恬事公司「鹿港的一天香氛冷製皂」及「彰化的一天 空間香氛噴霧」、白玥窯工作室「田野香座系列」、格瑋國際「品竹花器」及「品竹調味罐」、參先生工作室「再生名片夾直式卡套組」。

視覺及包裝設計類4件入選商品為華新橡膠工業「MOTEX鑽石型醫用口罩禮盒組」、花壇鄉農會「風華綻現禮盒、員林食品公司「仙草甘茶12入禮盒」及宥森企業「台灣小吃刺繡美食襪四入禮盒組」。

文化局表示，這次複審邀請文創、設計及行銷等領域專家學者組成評審團，針對產品的視覺美感、文化元素、創意發想及發展潛力進行整體性的評比，經委員評審及密集討論，嚴選出12件優質商品，兼具與設計巧思、在地文化連結及環境永續精神，件件優質。

彰化縣長王惠美表示，現在彰化的商品有彰化味，各產業加上自己的文化特色，讓商品中融入多元元素，提升產品的附加價值。（孫英哲攝）

彰化縣長王惠美指出，過去大家對彰化商品的印象就是便宜又大碗，大家都很喜歡買，現在彰化的商品有彰化味，各產業加上自己的文化特色，如傳統在地產業、節慶活動等在地意象，讓商品中融入多元元素，提升產品的附加價值，讓商品富含彰化味及故事性，商品升級為精品，更具獨特魅力。

台灣師範大學設計學系系主任蘇文清說，好的產品需要透過在地創意、素材等，創造出產品的特質與內涵，接者還要有賣相，才能夠進入到精品的階段，之後還要再考慮如何與市場對接、生產數量是否能夠滿足市場需求、如何推廣行銷到市場等。