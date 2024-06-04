台北科技大學互動設計系學生結合虛擬實境（VR），設計出「黑暗喜劇」遊戲，玩家必須扮演1名探索奇幻空間的小男孩，不斷利用不同玩具的各種聲波，掃描周遭環境，以聲波推進探索路線，獲得2024放視大賞遊戲類非典型遊戲組金獎。

獲得放視大賞金獎作品的「黑暗喜劇」是一款主打全黑的VR遊戲，由北科大互動系學生洪浩軒、鄭耘境、張祐瑄、柯豪傑合作，簡明哲老師指導。

另外一款獲得銅獎的作品「凡星」則是一款美式漫畫風格的VR遊戲，由互動系學生林宇亨、黃子恒、林麗婷設計，謝適鴻老師指導。玩家為中世紀時期退出馬戲團後賣糖維生的小丑，面對承受不住馬戲團虐待式訓練而在城鎮中暴走的動物，必須使用泡泡糖飛越城鎮及淨化怪物。遊戲以小丑為主角，提倡人人平等、平凡的偉大，亦從不同角度探討動物正義的問題。

北科大提到，另還包含VR遊戲「The Blinking Bullet」同時拿下「2024放視大賞」跨域類跨域組銀獎、金點新秀設計獎贊助特別獎，生成式AI遊戲「山海經：窮奇」抱走金點新秀設計獎數位互動設計獎，跨域體驗作品「水形」、「情感葬儀社」分別入圍7月美國SIGGRAPH電腦動畫展、受邀9月奧地利林茲電子藝術節參展。

北科大也介紹，另一項跨域體驗作品「情感葬儀社」由互動系學生郭美辰、陳思綺、陳麒安、蕭坤益合作，王明道老師指導。投入感情的一段關係，一旦被否決切割，瞬間帶來的負能量，往往讓人難以承受。為了幫助失戀者釋放怨恨、「超渡」過往，他們特別設計七七四十九天的超渡儀式，搭配AI專員陪伴傾聽，走出傷痛，重獲新生。