小婷替女友人拍攝裸胸、裸臀及互舔身體情色短片，事後以5000至1萬元不等價格賣給特定買家欣賞。豈料，3、4年後小婷女友人發現影片竟然出現在某自拍網站上，氣得對小婷提告。高雄地院認為，該影片販售與上傳的時間點已相距甚遠，流出時間點及人均不明，小婷販賣該影片只供特定人觀看，未危害社會秩序，判無罪，可上訴。

小婷和女友人在2017至2018年間，在高雄苓雅區租屋處共同錄下裸胸、裸臀及互舔身體情色短片，事後以5000至1萬元不等價格賣給特定網路買家欣賞。

3年後，小婷的女友人在5F自拍網站上發現自己的影片，認為小婷蓄意將她們的私密影片外流，變成眾人都可觀賞，氣得報警提告。

小婷辯稱，當時對方有答應不會外流，我跟女友人才同意一起拍攝。影片只提供給買家一人觀看，沒有要把自己影片外流給不特定人看的意思。況且，過了很多年都沒事，沒想到影片竟然又出現，她也莫名其妙。

小婷的辯護律師也強調，小婷僅將影像提供予特定買家，主觀上並無散布予不特定人或特定多數人觀看的意思。

法官認為，流出的影片出明顯可見小婷和女友人的面容，若是真的擔心外流，2人應該不敢露臉。此外，當時的買家若有散佈意圖，影片拿到手應該就會立刻上傳，其行為未達危害社會秩序而屬個人自由權限之範疇，不能以刑法販賣猥褻物品罪相繩。此外，檢方舉證也不足，最後判小婷無罪，可上訴。