黃仁勳超親民！現身COMPUTEX被問「頭髮白」 幽默：我老了且熱愛工作 @ChinaTimes

台北國際電腦展今（4日）正式開始，輝達執行長黃仁勳現身參觀展區，並拜訪多家供應鏈夥伴，現場接受媒體提問時，有人問黃仁勳為什麼頭髮這麼白？黃仁勳親切說明，主要有2個原因，第一點是因為我老了，第二點則是因為我很熱愛工作，很享受工作。

黃仁勳所到之處吸引滿滿人潮，受訪時再度稱讚台灣供應鏈的傑出表現，從上游到下游都在這裡壯大，人工智慧的新時代將為台灣及台灣企業帶來巨大的機遇，這是產業界非常特別的時刻，很高興能在這裡跟大家一起慶祝。

黃仁勳受訪時被媒體問到，為何頭髮這麼白？對此，黃仁勳先是複誦問題，接著回答，「因為我已經老了，而且非常熱愛工作，很享受工作，且我沒有去染髮，這就是為什麼我的頭髮這麼白。」直白且幽默的回答引發笑聲。

此外，媒體提問輝達第二座研發中心會設在何處？黃仁勳先是笑回，「哪裡的夜市比較好」並提到台北、台南及高雄三個地點，預計招聘至少千名工程師，台灣擁有優秀的研究人員、工程師、技術與職業道德，是一個美麗的地方，期待在這裡擴展我們的基地。