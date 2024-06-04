今年NVIDIA與全球頂尖電腦製造商今日共同宣布推出一系列採用 NVIDIA Blackwell 架構的系統，這些系統搭載Grace CPU、NVIDIA 網路技術和基礎設施，可幫助企業建立人工智慧工廠（AI Factory）和資料中心，推動下一波生成式AI的突破性發展。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在其台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中宣布，永擎電子、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、和碩、雲達科技、美超微、緯創資通及緯穎科技將利用 NVIDIA GPU 和網路技術，推出雲端、本地端、嵌入式和邊緣AI系統。

黃仁勳表示：「下一次工業革命已經展開。企業與國家正在與NVIDIA合作，將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術，並且建立新型資料中心，也就是AI工廠，以生產新的商品，那便是AI。從伺服器、網路和基礎設施製造商，再到軟體開發商，整個產業上下都在為迎接 Blackwell架構做好準備，以加速各個領域由AI驅動的創新。」

為滿足各種類型的應用需求，輝達產品範圍將從單一GPU到多GPU、從x86架構到採用Grace架構的處理器，以及從氣冷技術再到液冷技術。 為加快發展不同大小規模和配置的系統，NVIDIA MGX模組化參考設計平台現在還支援NVIDIA Blackwell架構的產品。其中包括全新的NVIDIA GB200 NVL2平台，該平台專為主流大型語言模型推論、檢索增強生成及資料處理提供無與倫比的效能。

技嘉科技副總裁暨總經理李宜泰表示：「技嘉與NVIDIA雙方合作已有近三十年的歷史，技嘉始終致力於為NVIDIA的GPU、CPU、DPU 及高速網路技術提供支援。為了讓企業在處理運算密集型的工作負載之際達到更高的效能及能源使用效率，我們將向市場推出一系列採用Blackwell架構的系統。」

廣達電腦董事長林百里表示：「我們正處於AI驅動的世界中心，這裡正在以前所未有的速度加快推動創新。NVIDIA Blackwell架構不僅是一個引擎，更是點燃這場工業革命的火花。在界定生成式AI的下一個時代時，廣達自豪地與NVIDIA一同踏上了這段美妙的旅程。我們將共同塑造和定義AI的新篇章。」

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，運用第四代AMD EPYC處理器的優勢，微星最新的伺服器平台採用CXL技術和DC-MHS架構，提供擴展性和靈活性的特性，幫助資料中心實現最具可擴展性的雲應用，同時提供領先的效能。