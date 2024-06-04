被救出的米格魯獲得妥善的照顧 （路透社）

一家為醫學實驗而繁殖動物的公司因在2022年從位於維吉尼亞州的設施中救出4,000隻米格魯，而被處以創紀錄的3,500萬美元罰款。

《BBC》報導，根據美國司法部的說法，對Envigo RMS LLC的動物虐待罰款是有史以來根據《動物福利法》（Animal Welfare Act）開出的最高罰款。

維吉尼亞州西區的美國檢察卡瓦諾（Christopher Kavanaugh）在一份聲明中表示：「Envigo提倡一種商業文化，將利潤和便利置於遵守法律之上。」

他說：「這種冷酷的做法導致了可怕的後果：對動物的不人道對待和我們水道的污染。」

Envigo的母公司Inotiv已同意支付創紀錄的八位數和解金。它還同意在未來五年內不再繁殖狗。

Inotiv週一在其網站上的一份聲明中表示，由於犯下被指控的罪行，「並且沒有進行必要的基礎設施升級和僱用必要的員工，我們未能達到我們的動物和環境福利標準，並為我們的行為對公眾造成的傷害道歉。」

位於坎伯蘭的繁殖設施由Envigo RMS所有，在5月份被美國司法部起訴。聯邦機構指控其多次虐待動物。

檢查人員發現，一些狗因可以輕易治療的疾病而被殺死，而不是接受基本的獸醫護理。這些動物還被餵食含有蛆、霉菌和糞便的食物，而一些哺乳期的母犬根本沒有任何食物。

2022年8月從該設施救出4,000隻米格魯，導致全美各地的動物收容所為這些狗在美國尋找新主人。

司法部週一表示，Envigo已承認「串謀故意違反《動物福利法》,未能提供足夠的獸醫護理、足夠的人員配備和安全的生活條件，以及坎伯蘭郡設施內飼養的狗。」

該繁殖公司的姐妹公司Envigo Global Services Inc.也承認違反了《清潔水法》，未適當處理廢水，對狗的健康產生不利影響，並污染環境。

該協議要求該公司向美國政府支付2,200萬美元，並向維吉尼亞州動物鬥爭特別行動組支付約110萬美元，以及向美國人道協會支付約190萬美元，以幫助救援米格魯。

該交易將於10月7日由法官正式批准。