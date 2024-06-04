2012年因不滿女友提分手，當時27歲劉姓男子酒駕開車衝撞超商，造成1名女店員當場命喪輪下，劉男也被判無期徒刑。在台南監獄服刑的他，在獄中找到美術天分還獲得藝文優良獎，今天從樹德進修學校高中部畢業；他說，每每想到害死一條無辜人命，心裡都很後悔，坐牢是他做錯事該付出的代價。

台南監獄今天舉行樹德進修學校第38屆國高中部畢業典禮，以及第4屆長榮大學學士班聯合畢業典禮，今年共47位畢業生，其中15名國中部、23名高中部及9名學士班。典禮由典獄長莊能杰、長榮大學校長李泳龍主持。

高中部劉姓畢業生從27歲鋃鐺入獄，當時因衝動奪走無辜的店員性命，加上案發後，與死者家屬談判金談不攏，被依犯後態度不佳判處無期徒刑。當時他離婚育有2子，長子由爸媽幫忙照顧，次子由前妻照料，兩子目前都已分別讀大學、國中，「很虧欠家人」。

坐牢12年的他，面對漫長牢獄生涯，為了讓心靜下來、磨練自己心性，開始學習素描、花燈、模型創作等，也屢次獲獎肯定，意外發掘美術天分，從中找到興趣。完成高中學歷後，他原本想繼續攻讀學士班，但決定先報考工藝班專研工藝，謀得一技之長，為日後作打算。

另一名43歲沃姓受刑人因販毒被判刑19年，入獄服刑9年多，之前在彰化監獄高商部就讀，還獲得彰化縣教育局獎學金，畢業後，考取南監與長榮大學合辦的學士班，來此服刑並就讀，4年過去，成績數一數二的他說，沒讓最支持自己的姐姐漏氣。

沃姓受刑人說，在獄中高中求學不用錢，但大學需要繳學分費，當時很想讀書的他向姊姊開口，姊姊只說一句「就算沒錢也要賺給你讀書」，讓他很感動。他說，如果可以也想繼續讀碩士，「書中學到很多知識，都很有幫助。」未來出獄則希望開早餐店，結合這幾年學的商業經營、管理等知識，也希望讓家人看到他的改變。

台南監獄指出，截至目前已有894名國中畢業生、1047名高中畢業生，學士班則有50名，總計1991位受刑人在獄中「浪子回頭」，揮別過去，找到自己的人生方向，重回正軌。