經濟部斥資逾46億元與桃園市政府合作 ，位於青埔的桃園會展中心落成啟用。（呂筱蟬攝）

經濟部斥資逾46億元與桃園市政府合作 ，位於青埔的桃園會展中心落成啟用。（呂筱蟬攝）

經濟部投資46億5954萬元在桃園青埔興建桃園會展中心4日落成，國際貿易署副署長李冠志、市長張善政共同剪綵並參觀公共藝術造景。該中心規畫國際會議中心、展覽館及相關附屬服務設施，將成為桃園國際經貿交流、大型展覽及會議中心的指標性建築。

張善政表示，去年已經請工程團隊趕工，將桃園會展中心場館作為世界客家博覽會的展場，桃園是國家國門，會展中心啟用後，可讓國門的角色更發揮功能，今年9月青商會全球年會將在桃園會展中心舉辦，明年的台灣燈會室內燈區預計也會利用這座設施，該處土地由桃園市政府提供，建築經費由經濟部提供，這樣新的嘗試讓經濟部放心，絕對不浪費空間，也是中央與地方合作無間最好的案例。

李冠志說，希望桃園會展中心結合桃園大矽谷或是航空城計畫，將地區變成以產業發展與國際行銷、國際貿易，還有先進且快速的服務業匯聚平台，創造就業機會，吸引觀光商務客前往。

工務局指出，桃園會展中心分別規畫有會議中心棟及展覽館棟2建築，定位以會議為主、展覽為輔，功能涵蓋商場與大中小型會議空間。其中，會議中心有2000人、800人會議室各1間、250人會議室2間及100人會議室5間，另有1500人多功能集會空間等。展覽館則設置600個攤位商場區，全案共提供700席汽車及600席機車停放空間，並將戶外空間規畫為活動舞台及公共休憩區。

另外，桃園會展中心設置公共藝術《風潮》、《桃源飛揚》及《匯聚流》，造型帶有花朵綻放、開枝散葉意象，設計融入桃花元素呼應城市與建築特色，讓公共空間與藝術互相結合。

市議員黃崇真說，桃園會展中心投入非常多資源興建，位在桃園棒球場旁也鄰近機場捷運，以促參模式委外經營，空間沒有梁柱設計，整體比台北世貿展覽館還要好，委外廠商在經營壓力下應會積極引入人流，建議多舉辦國際級展覽或是較熱門的動漫、母嬰或寵物展等，將效益發揮到最大不要淪為蚊子館，也藉此帶動青埔的商機與人潮。