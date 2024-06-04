國民黨立院黨團總召傅崐萁提出花東交通三法案，但黨內有雜音，傅今放軟稱黨內一定是有完全共識才推動。民進黨立委林俊憲分析，可能是國民黨團內比較資深一點的「煞車皮」開始發揮作用了，如果最後錢坑三法還是要強行闖關，代表國民黨全黨都要上車，他也示警國民黨立委，「傅崐萁代表整個國民黨團，把你們的政績都拿走了。」

林俊憲認為，傅總召的這個表態，有兩種解讀方式，第一，有可能是國民黨團內比較資深一點的「煞車皮」，終於開始發揮作用了。

他說，2.5兆的錢坑，已經相當於今年中央政府總預算的近9成，那麼很簡單的數學問題：新北、桃園、台中的軌道建設還要不要？國民黨執政的14個縣市，重大建設還要不要？

他表示，支持傅崐萁的錢坑法案，等於排擠自己縣市的建設預算，這已經不是黨派問題，餅就這麼大、國民黨版圖也不小，能夠整張餅只給你傅崐萁一個人吃嗎？

林俊憲續指，第二，如果最後錢坑三法還是要強行闖關，那就沒有任何藉口，代表國民黨全黨都要上車。

林俊憲指，「既然如此，國民黨的立委們，往後4年，請別再來跟中央爭取任何重大建設經費，既然整個黨團都支持錢坑法案，中央實在擠不出其他預算給你們。講直接點，傅崐萁代表整個國民黨團，把你們的政績都拿走了。」

林說，所以，請國民黨其他立委出來回答，到底是哪一種情況呢？還有一點理智的資深國民黨立委們，你們到底有沒有作用呢？