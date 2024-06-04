朴子市長吳品叡頒發感謝狀感謝響應店家。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

端午節前夕，嘉義縣朴子市公所4日舉辦貧窮邊緣戶慰問金發放活動，在地愛心店家吉巧花園早餐店特地準備知名肉粽，加上鋒承外燴料理捐贈物資1批，讓弱勢家庭暖心過佳節，為響應這場活動，德興里長輩與東吳高職學生共組鼓隊上場演出，透過鼓聲展現老少共學的成果。

朴子市公所指出，今活動開場特別吸睛，氣勢非凡的鼓陣表演，是一群來自轄內德興社區發展協會長輩組成的隊伍「德興戰鼓隊」，長輩在九天民俗技藝團老師曾德偉指導下，每周至少1天集結練習戰鼓，東吳高職東吳高職表演藝術科師生們則扮演志工，與長輩一起打鼓，今師生也加入表演行列，讓演出更精彩，連96歲阿嬤第一次上台都展現十足自信。

端午節前夕，嘉義縣朴子市公所4日舉辦貧窮邊緣戶慰問金發放活動。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

朴子市長吳品叡表示，感謝各界捐贈愛心善款與物資，讓弱勢家庭感受到社會滿滿的關懷，也謝謝德興社區長輩精彩的戰鼓表演，讓民眾從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣，提前度過端午節。